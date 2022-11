Tyrannosaurus rex mohl být až o 70 procent větší, než si vědci doposud mysleli

Zatím nejtěžším objeveným zástupcem druhu Tyrannosaurus rex byl jedinec přezdívaný Scotty, který za svého života vážil okolo 8800 kilogramů. Model ale naznačuje, že největší zástupce tohoto druhu mohl mít hmotnost zhruba o 70 procent vyšší, napsal spoluautor studie Jordan Mallon.

„To by velikost T-rexe téměř zdvojnásobilo,“ zdůraznil odborník z Kanadského přírodovědného muzea v Ottawě. Odpovídalo by to podle něj asi lidem, kteří měří přes dva metry – i oni jsou jen výjimeční, ale existují. Pokud by se podoba lidí rekonstruovala jen na základě 32 náhodných koster, šance narazit na takového dlouhána by byla jen malá.

Mallon spolu s kolegou Davidem Honem nejprve prozkoumali fosilní záznamy, podle kterých na Zemi kdysi žilo okolo 2,5 miliardy těchto masožravých dinosaurů. Jenže vědci jejich vzhled zkoumají jenom z těch koster, které mají k dispozici. A zastím se našlo jen 32 fosilií dospělých jedinců, které nepředstavují dostatečně široký vzorek.

Autoři na základě počtů těchto dinosaurů a jejich průměrného věku dožití vytvořili dva modely, podle kterých určili maximální velikost. V jednom z modelů vzali v potaz i možné rozdíly mezi samci a samicemi. Pokud by se tyto rozdíly projevovaly u tyrannosaurů, vědci odhadují, že by vážili až 24 tun.