Lemuři Aye-aye se šťourají v nose, zjistila studie. Pojídání hlenu je znakem vyspělé evoluce

Téměř každý člověk se někdy rýpal v nose. Přestože to není společensky přijatelné a lidé se za to stydí, stejně to dělají. Podle této studie tuto aktivitu provádí asi 91 procent lidí, jedno procento se tomu dokonce věnuje co hodinu.

Není to ale jenom lidský výstřelek. Ví se totiž, že přinejmenším občas se v nose dloube celkem 11 druhů primátů, včetně šimpanzů, makaků a goril. A teď do této dobré společnosti patří nový tvor – studie vydaná v časopise Journal of Zoology totiž při tomto zlozvyku přichytila madagaskarského lemura ksukola ocasatého známého také jako Aye-aye.