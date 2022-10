Plísně zabíjejí víc lidí než malárie. WHO varuje před jejich smrtícím potenciálem

V úterý WHO zveřejnila svůj vůbec první seznam těch nejhorších plísňových nemocí. Je na něm devatenáct organismů, které odborníci označili za největší hrozbu pro veřejné zdraví.

„V současné době se na plísňové infekce vynakládá méně než 1,5 procenta všech finančních prostředků na výzkum infekčních onemocnění,“ upozorňuje zpráva. To podle autorů naznačuje, že ve skutečnosti se toho o jejich skutečném nebezpečí ví méně, než by bylo zapotřebí, a zřejmě se tedy jejich hrozba podceňuje. Také to znamená, že i postupy pro léčbu vycházejí jen z omezených důkazů.