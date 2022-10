Na světě je místo s mlhou tak hustou, že se z ní vaří pivo

Existuje ještě jeden potenciálně problematický dopad mlhy na lidské smysly, který může nastat při řízení auta v mlze. Mozek totiž rychlost pohybu vyhodnocuje na základě kontrastu objektů v periferním vidění, jako jsou stromy, keře, budovy. Při mlze je ale kontrast těchto objektů výrazně snížen, což mozek vyhodnotí jako pomalejší pohyb, než je skutečnost. Většina řidičů má pak bez kontroly na tachometru tendenci jet rychleji.

Je mlha vlastně suchá?

Definice mlhy je vcelku jednoduchá: jde o zakalení spodních vrstev atmosféry (hlavně u zemského povrchu) produkty kondenzace vodní páry, tedy vodních kapiček. Vzácněji – při silných mrazech – je mlha složena z drobných ledových krystalků.

Kolik vody vlastně mlha obsahuje? V závislosti na vlhkosti vzduchu, ve kterém se tvoří, je to různé, obecně to ale bývá od 0,05 do 0,5 mililitru v jednom metru krychlovém vzduchu. Pro lepší představu, pokud bychom měli olympijský bazén naplněný mlhou, při zkondenzování veškerého vodního obsahu bychom z této mlhy dostali asi jeden a půl litru vody.

Ačkoliv vody v mlze je relativně málo, dokáže jí velmi efektivně využít vegetace v suchých oblastech, zejména na západě severní i jižní Ameriky. Velkou část vláhy získávají z mlhy dokonce i vysoké sekvojovce obrovské, které své výšky dosahují právě proto, aby dokázaly vytěžit co nejvíc vláhy z mlh. Vodu z mlh se už před dávnými dobami snažili získat také lidé žijící v těchto oblastech, když shromažďovali odkapávající kapky vody ze stromů a keřů.

V dnešní době se už používají sofistikované metody v podobě speciálních lapačů. Ty se často konstruují jako velké sítě s malými otvory o průměru kolem jednoho milimetru, které zachytávají drobné kapičky vody v mlžném vzduchu, a ty pak po síti stékají do sběrné nádoby. Často se s nimi můžeme setkat v pouštním regionu Atacama v Chile.

Tam se často vyskytují mlhy postupující z pobřeží do vnitrozemí, které místní láskyplně označují jako plíživá mlha. Běžně používaný lapač při velikosti záchytné plochy 40 metrů čtverečních dokáže z této mlhy zachytit až 66 litrů vody denně. To je mimochodem dostatek vody na zásobování tamního pivovaru, který ročně vyrobí 24 tisíc litrů piva pojmenovaného Atrapaniebla, což znamená právě „lapač mlhy“.