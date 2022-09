Hurikán Ian zasáhne Floridu a Kubu, experti varují před obrovskými škodami

Zatím je ještě brzy na přesnou předpověď oblasti, kde Ian vstoupí na pevninu. Právě na tom ale závisí velikost škod a dopady jeho řádění. V nejpříznivějším případě by jeho dráha směřovala víc k severu a zasáhl by hlavně severozápad západního pobřeží Floridy. Delší doba postupu by pak znamenala zřejmě větší zeslabení, přesto by byl Ian schopen způsobit rozsáhlé škody. Naopak v tom nejhorším možném scénáři by Ian na pevninu vstoupil severně od Tampy. V takovém případě se oblast Tampy ocitne na jeho pravém okraji, v oblasti s nejsilnějšími větry.

Vítr ale nepředstavuje to hlavní nebezpečí, tím bude vzduté moře, a to v kombinaci s vhodným tvarem Tampského zálivu, který umocní vzestup hladiny – a to až o pět metrů! V takovém případě by se z města St. Petersburg na západě oblasti stal ostrov. Škody by byly katastrofální a mohly by dosáhnout až kolem 100 miliard dolarů. Výpadky dodávek elektřiny, proudu a dalších služeb by trvaly řádově týdny. Velký problém můžou představovat také extrémní deště, které zřejmě zasáhnou vekou část střední Floridy – při přechodu Iana spadne místy 200 až 400 mm vody, výjimečně i víc. Hrozí rozsáhlé a zčásti i rychlé povodně.

Tajfun na Filipínách

Kromě hurikánu Ian se v tropech pohybuje ještě jedna velmi silná tropická cyklóna, a to tajfun Noru. Ten zasáhl o víkendu Filipíny, přičemž krátce před tím prošel nečekaně intenzivním zesílením – rychlost větru se za pouhých 24 hodin zvýšila o 170 km/h na výsledných 250 km/h. Šlo o pátou nejrychleji sílící tropickou cyklónu v dějinách pozorování. Napomohlo tomu nadprůměrně teplé moře – teplota oceánů se přitom celkově zvyšuje díky lidské činnosti spojené se spalováním fosilních paliv. Naštěstí šlo o poměrně malý tajfun, a tak škody na Filipínách nebyly extrémní. Přesto si ale vyžádal nejméně pět obětí.