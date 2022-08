Ukrajina vyhrává digitální válku a ukazuje, jak bude vypadat její budoucnost, říká vojenský analytik

Pro americkou vojenskou akademii ve West Pointu se stratég Michael Depp zaměřil na to, kde digitální technologie uspěly. Ve své analýze konstatuje, že pomohly slabší straně konfliktu ovládnout vyprávění o válce. Zásadní roli měly ale také digitální zpravodajské, sledovací a průzkumné schopnosti, které pomohly Ukrajině vrátit úder ruským jednotkám, hlavně pomocí bezpilotních letounů. Současně umožnily silám NATO sdílet s Ukrajinou kriticky důležitá data, jež jí pomohla naplánovat obranu.

Oči na obloze, pod vodou i ve zdech

Výjimečně zajímavým a účinným využitím technologií v tomto konfliktu je podle Deppa shromažďování a šíření zpravodajských informací jak ukrajinskými silami, tak i zeměmi NATO a dalšími sympatizujícími zeměmi. Ukrajina z toho udělala hlavní zbraň při plánování svých taktických operací. Dobré zpravodajské informace byly klíčem k úspěšným přepadům ruských sil, účinnému používání protitankových zbraní i přesnému zaměřování vybraných muničních skladů – to všechno vyžaduje pečlivou přípravu a přesné znalosti o umístění a složení nepřátelských sil, aby byly tyto operace účinné.

Jedním z nejvíce medializovaných aspektů ukrajinského zpravodajského sběru je rozsáhlé využívání odposlechů ruské komunikace. Částečně to bylo umožněno nedostatkem použitelných šifrovaných komunikací, který přiměl ruské velitele používat méně bezpečné metody komunikace. Depp zdůrazňuje, že samotný odposlech není ještě nic tak zázračného. Ukrajinci ale dokázali takto zachycenou komunikaci současně i včas rozklíčovat (oddělit nedůležité od důležitého, pravdivé od nepravdivého), potom předat vše správným lidem a navíc ještě včas použít. Právě to podle Deppa pomohlo tolikrát likvidovat klíčové ruské velitele, a to i v pozicích generálů.

Hodně to souvisí s používáním bezpilotních letounů. Nejvíc se hovoří o bezpilotních letounech Bayraktar TB-2 turecké výroby, které jsou výrazně levnější než jiné platformy s podobnými schopnostmi přesných úderů. V tomto ohledu válka na Ukrajině pokračuje v trendu, který se ukázal už ve válce o Náhorní Karabach v roce 2020, během níž bylo použití bezpilotních letounů TB-2 Ázerbájdžánem klíčovým faktorem pro výsledek války.

Ukrajinská armáda ale podle Deppa zašla ještě o krok dál a do své improvizované flotily bezpilotních letounů zařadila komerční, volně prodejné platformy, jako jsou malé vrtulníčky, a to jak pro přímé údery, tak, což je rozhodující, pro průzkum.

Mezinárodní pomoc funguje jako nikdy

„Kritické však je, že Ukrajina nebyla v tomto aspektu konfliktu osamocena: mohla se opřít o stávající schopnosti NATO zdokonalené léty konfliktů proti povstalcům, a získat tak další výhodu, když čelila konvenčnější válce,“ uvádí teoretik. Aliance poskytla Ukrajině obrovské množství nezpracovaných informací z aliančního programu pozemního sledování, leteckých systémů včasného varování a řízení a satelitních snímků i zpravodajských analýz. To sice není nutně záležitost digitální, ale sběr, analýza a především šíření zpravodajských informací se díky digitalizaci nesmírně urychlily.