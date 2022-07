Astronomové zachytili zvláštní signál z kosmu. Připomíná jim bušení obřího srdce

Vědci signál zařadili do kategorie takvaných FRB, neboli rychlých rádiových záblesků. Jedná se o intenzivně silný záblesk rádiových vln neznámého astrofyzikálního původu, který obvykle trvá maximálně několik milisekund. Tento nový signál je ale jiný – vydrží totiž někdy až tři sekundy, tedy asi tisíckrát déle než průměrný FRB. Záblesky se opakují s takovou pravidelností, že to astronomům připomíná tlukot lidského srdce.

Signál dostal jméno FRB 20191221A; v současnosti se jedná o nejdéle trvající opakující se FRB, který byl dosud detekován.

Neznámý zdroj

Zdroj signálu se nachází ve vzdálené galaxii, zřejmě několik miliard světelných let od Země. Co přesně by jím mohlo být, zůstává záhadou. Astronomové předpokládají, že by mohl vycházet buď z radiového pulzaru, nebo magnetaru, což jsou oba typy neutronových hvězd – neboli extrémně hustá, rychle rotující zhroucená jádra obřích hvězd.

„Ve vesmíru není mnoho věcí, které by vysílaly přísně periodické signály,“ říká Daniele Michilli z MIT. „Příklady, které známe v naší galaxii, jsou rádiové pulsary a magnetary, které rotují a produkují paprskovité záření podobné majáku. Myslíme si, že tento nový signál by mohl být magnetar anebo pulsar na steroidech.“