Voyager 1 se zbláznil. Z mezihvězdného prostoru posílá nesmyslná data

Systém AACS řídí orientaci pětačtyřicet let staré sondy, která je vůbec nejvzdálenějším objektem, jaký kdy lidstvo vytvořilo. Mimo jiné udržuje anténu Voyageru 1 přesně nasměrovanou k Zemi – díky tomu může družice odesílat data „domů“.

Podle NASA sice všechno nasvědčuje tomu, že AACS pořád funguje, ale telemetrické údaje, které vrací, jsou nepravdivé a tedy nesmyslné. Vypadá to, že data jsou generována náhodně anebo neodrážejí žádný možný stav, ve kterém by se AACS mohl nacházet.

Sonda je vybavená automatickými systémy, které ji mají v případě podobného problému přepnout do „bezpečného režimu“, v němž provádí jenom operace, které potřebuje k přežití. To dá inženýrům na Zemi čas problém vyřešit. Jenže žádná z těchto pojistek nezareagovala a Voyager je tak nadále v normálním režimu. To, že signál sondy i nadále přichází, potvrzuje, že anténa je ve skutečnosti natočená správně směrem k Zemi – jen to sonda zřejmě tak úplně neví.

Tým inženýrů, který má sondu na starost, bude signál i nadále pečlivě sledovat. Neví zatím ani, jestli je problém v samotném kriticky důležitém systému AACS, anebo pochází z nějakého jiného, přidruženého. NASA upozorňuje, že dokud povahu problému lépe nepochopí, nemůže předvídat, jak dlouho bude sonda ještě schopna shromažďovat a vysílat vědecká data – a tedy fungovat tak, jak má.