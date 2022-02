Antarktické ledovce se zmenšují nejrychleji v dějinách

Extrémní podmínky brání výzkumu

Na jižním pólu panují extrémní klimatické podmínky a polovinu roku převažuje tma, což omezuje možnosti výzkumu přímo na místě. Ostatně Antarktida je tak vzdálená, že nejbližšími lidmi jsou často astronauti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice na oběžné dráze.

„Radar je pro tyto aplikace ideální. Krása radaru spočívá v tom, že dokáže proniknout mraky. Může hledat za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Je to také aktivní senzor, takže se nemusíme spoléhat na sluneční světlo,“ vysvětluje Milillo.

„V minulosti jsme museli čekat několik let, abychom nashromáždili dostatek užitečných dat. Z tohoto důvodu jsme mohli pozorovat pouze dlouhodobé trendy. Teď ale můžeme sledovat ústup ledu na měsíční bázi a můžeme zachytit úplně novou úroveň detailů, které pomohou zlepšit modely ledovců a následně zpřesnit naše odhady zvyšování hladiny moří,“ popisuje badatel.

Kdyby roztála Antarktida

„Pokud by veškerý led nad plovoucí linií v Antarktidě roztál, hladina moře by se zvedla v průměru o 58 metrů,“ upozorňuje Milillo.

„Pokud se potvrdí signály, které sledujeme, bude se zmenšovat množství ledu jak z Antarktidy, tak i Grónska. A s tím se bude zvyšovat hladina moří. Pokud všechny tyto ledovce roztají, hladina moře by se mohla rychle zvýšit. Vzhledem k tomu, že 267 milionů lidí na celém světě žije na pevnině ve výšce menší než dva metry nad hladinou moře, mohlo by dojít k náhlé migraci. Také poklesy půdy by nakonec mohly vést k potopení velkých staveb v ohrožených lokalitách,“ nastiňuje vědec možné scénáře.

„Proto by se lidé měli o tuto problematiku zajímat. I když to neovlivní jejich život, ovlivní to život jejich dětí a vnoučat,“ dodává.

Nové stroje přinesou nová data

Milillo se prozatím soustředí na blízkou budoucnost, včetně plánů NASA na rok 2023, kdy chce vypustit družici NISAR, která má poskytovat ještě větší množství dat a jejich častější sběr než současný nejmodernější radar. Družice, známá také jako NASA-ISRO SAR, bude měřit změny ekosystémů, dynamických povrchů a ledových mas a poskytne Milillovi a dalším vědcům odvážnější obraz proměnlivé Země.

Výzkumný tým plánuje rozšířit vědecké poznatky získané z relativně malých a méně prozkoumaných ledovců Pope, Smith a Kohler na jejich obří a křehké sousedy v západní Antarktidě – ledovce Thwaites a Pine Island – a také na celý antarktický ledovcový systém.