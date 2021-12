Noráci stavěli železnici i opevnění pro nacisty. Příběhy nuceně nasazených Čechoslováků v Norsku ožívají

„Teoreticky měl na dovolenou nárok každý, prakticky se ale domů do protektorátu na několik dní dostala jen část z nich. Do doby dovolené se jim navíc počítala i cesta z Norska do Československa, která často celkově přesáhla i samotnou dobu, kterou pak mohli strávit doma s rodinou,“ vysvětluje Maršálek.

V protektorátu se pak část z nich snažila zajistit potvrzení o pracovní neschopnosti, aby se do Norska nemusela vrátit. Po pár dnech totiž museli zpět do Skandinávie. A z dovolené se tam vrátil i Josef Lébl.

„Jednou měl asi deset dní dovolenou, navštívil tady všechny kamarády, rodinu a vrátil se. Až v říjnu 1944 se dostal domů podruhé, ale to už tady zůstal, protože viděl, že válka končí. Tak pracoval v lese tady v okolí Řitky. Někdo ho ale asi udal, a tak byl nějakou dobu na Pankráci. Ale protože už se blížil květen 1945, tak ho nechali dělat nějaké drobné práce po Praze,“ vysvětluje Jarmila Kodýmová.

Podobným způsobem se část mužů také nevrátila, ovšem riskovali riziko potrestání. A podle historiků navíc represe v takovém případě nehrozila jen jim, ale i jejich rodinám.

Vzpomínky shrne kniha i výstava

Většina nuceně nasazených mužů tak v Norsku skutečně zůstala až do konce války. Pak museli ještě čekat na oficiální repatriaci, která se v některých případech protáhla až na tři měsíce, než se dostali domů. Na severu jich za dobu války zemřela zhruba desítka – především kvůli pracovním úrazům. A velká část z nich na Norsko, a zejména na tamní obyvatele, vzpomínala ráda.

Podle historiků a svědectví potomků se také většina chtěla do Norska znovu podívat. Ale jak shrnují autoři projektu Noráci: „Po roce 1948 cestovat nesměli, po roce 1989 už velká část z nich kvůli věku nemohla.“ Do země se taky už nikdy nepodíval ani Josef Lébl, přestože si všechny hmatatelné vzpomínky uchoval v kufru, se kterým na podzim 1942 do Norska přijel. A právě o ně se rozhodla Jarmila Kodýmová s historiky podělit.