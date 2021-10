Před sto miliony let v jantaru uvízl krab, který kráčel po Zemi vedle dinosaurů. Teď ho našel mezinárodní tým vědců

Nález je extrémně důležitý i proto, že pochází z doby, kdy se během období křídy krabi po celém světě začali výrazněji odlišovat, vznikaly první moderní skupiny, zatímco spousta jiných zmizela.

Fosilní nálezy krabů sahají až do rané jury, tedy do doby před více než 200 miliony let. Bohužel fosilií krabů je z pravěku obecně velmi málo – a když už se podaří objevit, tak jsou to nejčastějši klepeta nebo krunýře.