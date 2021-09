Vakcína Johnson & Johnson proti HIV selhala. Její neúspěch ukazuje, že systém kontroly funguje

U virů většinou platí, že je snadnější vytvořit proti němu očkování než lék. U HIV to neplatí - díky práci Antonína Holého a Erica De Clercqa už řadu let existují léčiva, která brání viru HIV, aby způsobil vážnou nemoc, jenže vakcína stále neexistuje.

„Vývoj bezpečné a účinné vakcíny pro prevenci infekce HIV se ukázal jako obrovská vědecká výzva,“ komentoval neúspěch vakcíny v prohlášení ředitel Národního institutu pro alergie a infekční choroby Anthony Fauci. „Není to sice výsledek, ve který jsme doufali, ale musíme využít poznatky, které jsme ze studie Imbokodo získali a pokračovat ve snaze o nalezení vakcíny, která bude chránit před HIV.“

To se ale nepodařilo. Studie ukázala, že účinnost je jen 25,2 procenta. Při relativně nízkém počtu účastníků proto nebylo možné říci, jestli jde vůbec o vliv očkování nebo spíše o jiné vlivy nebo dokonce úplnou náhodu.

„Pokud by vakcína byla účinná na padesát procent, mohla by v budoucnu omezit pandemii HIV,“ uvedl pro média vědecký ředitel společnosti J&J Paul Stoffels, který se výzkumu viru HIV věnuje dlouhodobě.

Studie, která dostala název Imbokodo (neboli kámen) zkoumala 2 600 žen v Jižní Africe - všechny patřily do skupiny, která pro svůj životní styl čelí velmi vysokému riziku nákazy virem HIV.

Vědci se přitom snaží vyvinout vakcínu proti HIV už několik desetiletí. Roku 2007 se ukázalo, že je neúčinná vakcína společnosti Merck; testy prokázaly, že tato očkovací látka u lidí riziko vzniku onemocnění naopak zvyšuje.

Naděje povzbudila studie z roku 2009 v Thajsku, která prokázala omezenou, ale významnou účinnost, protože snížila pravděpodobnost nákazy přibližně o 30 procent. Jenže vloni rozsáhlejší studie a její detailní analýza, která studovala kombinaci vakcín od společností Sanofi a GlaxoSmithKline, znovu potvrdila neúčinnost, respektive nedostatečnou účinnost.

Společnost J&J byla přes neúspěchy svých konkurentů značně optimistická. Ještě roku 2015 Johan Van Hoof, který v ní vede výzkum a vývoj vakcín, zdůraznil, že u zvířat dokáže jejich vakcína snížit pravděpodobnost nákazy o 90 procent. „Naznačuje to, že by mohlo jít o skutečný průlom,“ doufal tehdy. A ještě na přelomu let 2020 a 2021 komentovala společnost průběžné výsledky jako „velmi povzbudivé“. Letos v létě ale přišlo rozčarování.

„Znovu se ukazuje, že virus HIV je velmi zvláštní virus, velmi unikátní, uniká imunitnímu systému a nachází si cestu k infikování lidí a je velmi obtížné vytvořit imunitu proti získání viru HIV,“ řekl Stoffels.