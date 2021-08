Americké úřady plně schválily vakcínu Pfizer/BioNTech. Změní to vývoj pandemie, shodují se experti

Podle epidemioložky Leany Wenové z Univerzity George Washingtona by tato změna mohla vést k výraznému zvýšení proočkovanosti. Expertka očekává, že plné schválení nejen zmírní obavy váhajících, ale také otevře cestu k dalším povinným vakcínám a poskytne lékařům větší volnost při předepisování posilovacích dávek. „Je to obrovský milník,“ uvedla pro National Geographic.

V pondělí také oznámily úřady povinnost očkovat se pro všechny zaměstnance ve školství v New Yorku. Doklad o nejméně jedné dávce očkování musí doložit do 27. září.

„Zatímco miliony lidí už bezpečně dostaly vakcínu proti covidu-19, chápeme, že schválení vakcíny FDA může lidem dodat vůči očkování důvěru,“ uvedla komisařka úřadu Janet Woodcocková. „Veřejnost si může být jista, že tato vakcína splňuje vysoké standardy bezpečnosti, účinnosti a kvality výroby, které FDA po schváleném produktu požaduje,“ dodala komisařka.

Další budou následovat

Spojené státy jsou zároveň podle Pfizeru první zemí na světě, která tuto vakcínu plně schválila. Pro nouzové použití má od loňského prosince preparát schválení i od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

O plnohodnotné schválení své vakcíny si ve Spojených státech zažádala i Moderna. Výrobce jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson podle AP doufá, že žádost podá do konce letošního roku.

Co je potřeba k plnému schválení

FDA původní nouzové schválení pro Pfizer/BioNTech udělila na základě studie, která po dobu nejméně dvou měsíců zkoumala 44 tisíc lidí starších 16 let. Pfizer následně ve studii pokračoval, americký úřad se kromě toho při posudku opíral i o důkazy z použití vakcíny mimo klinické testy. Vakcína je nyní plně schválena pro osoby starší 16 let, pro mladistvé od 12 do 15 let je očkovací látka stále jen pro nouzové použití.