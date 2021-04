NASA simuluje, co by udělal dopad asteroidu na Zemi. Fiktivní těleso míří k Českým Budějovicím

Tato data už ale účastníkům cvičení stačila, aby začali pracovat na strategiích, co dělat. Analýza dostupných možností vyloučila, že by se podařilo asteroid zničit nebo alespoň vychýlit z jeho dráhy. Hlavní příčinou bylo, jak pozdě byl tento fiktivní asteroid objeven. Účastníci ve zprávě upozornili, že by už brzy mělo mít lidstvo schopnost odhalovat taková tělesa dříve, pomoci by v tom mohl zejména vesmírný dalekohled NEO Surveyor, který chystá NASA.

Třetí den dostali vědci přesnější odhad místa dopadu –⁠ jde o oblast ve střední Evropě, což je bohužel jedno z nejhustěji obydlených míst na planetě. Pás zásahu, kam by mohl asteroid dopadnout, má rozměr 800 x 250 kilometrů –⁠ mezi ohrožené země tedy patří vedle Německa, Rakouska, Slovinska a Chorvatska také Česká republika –⁠ ta je dokonce téměř v centru, kde je pravděpodobnost nárazu nejvyšší.

Třetí den později přišlo další upřesnění: fiktivní asteroid by dopadl na hranice mezi Českou republikou a Německem. Další zpřesnění se týkalo rozměrů asteroidu: má „jen“ asi 140 metrů, což je vlastně první dobrá zpráva: výrazně to totiž snižuje případné škody.