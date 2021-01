Postavme obří kolonie kolem trpasličí planety Ceres, navrhuje finský vědec

Finský vědec navrhuje, aby se tento materiál dopravoval z povrchu Ceresu na stanici pomocí kosmických výtahů –⁠ díky nižší přitažlivosti trpasličí planety by to nemělo být energeticky náročné.

Na něm je totiž nižší gravitace než na Zemi –⁠ a to může mít na osadníky a jejich potomky dlouhodobé negativní dopady. Každý válec měřící 10 kilometrů na délku a v průměru jeden kilometr by si vytvářel vlastní přitažlivost díky rotaci. Kolem své osy by se otočil jednou za 66 sekund, tato rychlost by měla stačit k tomu, aby vyvolala dostatečnou odstředivou sílu odpovídající efektu pozemské gravitace.

Každý takový válec by mohl pojmout až 57 tisíc obyvatel, k dalším válcům by měl být podle Janhunena připojený pomocí silných magnetických polí. Dohromady by soustava takových válcovitých satelitů vytvořila konstelaci, která by se mohla průběžně doplňovat o další objekty.

Samostatné energeticky i biologicky

Janhunen promyslel myšlenku poměrně detailně –⁠ energii by jí měla dodávat dvě obří zrcadla, která budou koncentrovat sluneční světlo.