Ve vesmírných koloniích bude žít bilion lidí, předvídá šéf Amazonu. Setrvání na Zemi vidí jako stagnaci

Pro další generace se stane Země místem určeným výhradně k bydlení a k práci, míní Bezos s tím, že těžký průmysl, výroba energie či těžba surovin se už budou odehrávat na jiných místech ve vesmíru.

„Sluneční soustava může dát útočiště až bilionu lidí. Jen si představte, jak neuvěřitelná a dynamická civilizace by to byla,“ citoval Bezose britský list The Times. Alternativou je podle miliardáře pouze civilizační stagnace, pokud se lidstvo rozhodne dál žít výhradně na Zemi. „Byl by to dost neradostný svět, ale my se můžeme rozhodnout jinak,“ dodal.