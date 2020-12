Sníh se v dubnu odpaří dřív než vsákne. Vědci popsali, jak je jaro zásadní pro celoroční sucho

Za posledních 20 let zasáhlo střední Evropu šest vln letních veder a sucha, tento problém se stává stále častějším a palčivějším.

Vědci podrobně zkoumali souvislosti mezi počasím na jaře a letním suchem za období posledních 140 let. Podle odborníků výstupy klimatických a hydrologických modelů ukázaly, že za posledních 14 let se teplotní a srážkové podmínky v dubnu velmi změnily. Měsíc byl v letech 2007 až 2020 v průměru o tři stupně Celsia teplejší než v období mezi lety 1961 až 1999. V roce 2018 bylo dokonce v dubnu tak teplo, že sníh, který napadl v zimě, se vypařil dříve, než se při tání mohl vsáknout do země.

Právě na jaře je vláha pro rostliny nejdůležitější – na tání sněhu v této době je do jisté míry celá česká příroda postavená. Čerpají z něj potoky i řeky, voda se tak z hor dostává do nížin. Jenže když se sníh vlivem tepla odpaří, začínají rostliny už začátek své vegetační sezony s vodním dluhem. A voda pak chybí v krajině dál.

Středí Evropě chybí déšť

Tým také uvedl, že v posledních 13 letech ve většině regionů střední Evropy pršelo o polovinu méně než od počátku 60. let do konce 90. let. Rostoucí dubnové teploty vedly k vypařování vody z půdy, což mělo za následek nízkou půdní vlhkost v Evropě už během jara. Vědci upozornili, že tento deficit do léta nebylo možné dohnat, k „naprogramování“ letního sucha tudíž došlo už v dubnu.