Svržení Mariánského sloupu si u Sauera měli objednat levicoví politici. Žižkovský bohém se k němu přiznal až po letech

„Sauer byl spíše organizátor. Původně patřil k sociálním demokratům. Zároveň se stýkal s anarchisty a bohémy, byl to hospodský kumpán a vyhledávaný společník. Podle všeho dostal svržení sloupu za úkol. On sám to přiznává v brožuře Naše luza, jesuité a diplomaté, kterou napsal v roce 1923,“ upozornil historik Petr Blažek, který o historii Mariánského sloupu napsal nyní s kolegou Vojtěchem Pokorným knihu Duchovní střed Evropy.

Podle Blažka nebylo stržení sloupu aktem rozzuřeného davu, jak psal dobový tisk, ale naplánovanou akcí s levicovými politiky v pozadí. Ať byla jeho motivace a role jakákoli, hlavním hybatelem zkázy Mariánského sloupu byl František Sauer.

Přátelil se s Haškem, za války pašoval cukerin

František Sauer se narodil 4. prosince 1882. Měl šest sourozenců a jeho otec se živil různými drobnými pracemi, například prodával uzenky na ulici. Matka byla v domácnosti a pracovala jako příležitostná služebná.

Františkovi, který byl šestým dítětem, se pro jeho klátivou chůzi a vysokou postavu říkalo Franta Habán ze Žižkova. Poté, co několikrát propadl, odešel z měšťanské školy a vyučil se zámečníkem. Ve skutečnosti ale vyzkoušel několik zaměstnání a stejně jako otec například prodával párky na ulici.