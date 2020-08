Český podíl na dobývání vesmíru roste, zapojilo se do něj už přes 60 firem

Podle zástupců tuzemského kosmického průmyslu jsou vesmírné programy a zapojení českých firem do nich nezbytné pro celkový rozvoj průmyslu v zemi. Přínosy technologicky náročných projektů se projevují se zpožděním několika let.

Podle nich se v roce 2018 do projektů ESA zapojilo přes 60 firem s téměř 600 zaměstnanci. Další desítky podniků pak působí jako subdodavatelé. Před deseti lety se do programů agentury zapojilo 15 firem. Češi se podílejí na výrobě nosných raket, družic a pozemních segmentů. Spolupracují přitom s mnoha firmami po celé Evropě.

Stát by proto podle Sobotky měl do budoucna dál tuzemský kosmický průmysl posilovat, a to jak investičně, tak i technologicky nebo rozvojem vzdělání. K tomu je podle něj nutná i změna některých způsobů vzdělávání a kvalifikace lidí.

S tím souhlasili i například Marek Šimčák z BD Sensors nebo Vít Lédl z centra Toptec, podle kterých má nyní ČR v rámci evropského vesmírného průmyslu velmi dobré postavení.

Do budoucna by přínosy z kosmických programů měly podle Svazu průmyslu dále růst. Analýza současných projektů ukázala, že v příštích 18 letech by se příjmy měly vyšplhat na 1,86 miliardy eur (zhruba 48,6 miliardy Kč) a dalších 1,1 miliardy eur (28,7 miliardy Kč) by mělo přibýt z navazujících projektů. Vzniknout by pak mělo minimálně 1210 pracovních míst.

Průmysl, který koronavirus nezpomalil

Kosmický průmysl nezastavila ani koronavirová krize. Podle Sobotky na vývoj v této oblasti nedolehla omezení a výzkum mohl dál stabilně pokračovat. Firmy ovšem většinou problémy zaznamenaly, vedle kosmických programů totiž převážně působí i v leteckém průmyslu, který krize tvrdě zasáhla.