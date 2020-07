Nacistický inženýr se díky své raketě V-2 zapsal do dějin války i dobývání vesmíru

O dobývání vesmíru snil Wernher von Braun už od dětství, kdy se mu dostala do ruky knížka o cestování raketami do hlubin vesmíru. Kvůli splnění svého snu se už v roce 1933 přihlásil do SS. Svou válečnou kariéru viděl jen jako nutnou epizodu.

Od roku 1937 do roku 1945 byl technickým ředitelem a šéfkonstruktérem nacistického raketového programu v Peenemünde na pobřeží Baltského moře. Později, když spojenecké nálety tuto základnu poničily, výroba se přesunula do podzemních továren ve vnitrozemí, které využívaly k práci vězně z koncentračních táborů. Otrocké podmínky při výrobě raket nepřežilo na 20 000 lidí. Podle poválečných odhalení o nasazení vězňů von Braun věděl.