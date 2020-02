Rouška a hlt vodky ochrání. Deset mýtů, které se šíří o novém koronaviru

WHO varuje také před neuváženým používáním roušek při ochraně vůči koronaviru. Lidé bez respiračních problémů, jako je třeba kašel, roušky nosit nepotřebují. WHO naopak doporučuje respirátory pro osoby s příznaky této nemoci a také pro ty, kdo se o ně starají. Pro zdravotní pracovníky jsou klíčové.

Mýtus číslo 4: Zvířata jsou rizikem

WHO uklidňuje veřejnost, že neexistuje jediný důkaz, že by se mohla nemoc přenášet prostřednictvím domácích zvířat, například psů nebo koček. Co se týče hospodářských zvířat, neexistují žádné důkazy, že by se virus přenášel například konzumací masa – jediné riziko spočívá ve spotřebě syrového masa a mléka přímo na trzích se zvířaty.