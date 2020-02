Zapomenutá hrdinka z Beskyd převedla desítky vojáků přes hranice. Tlaku nacistů nikdy nepodlehla

„Hájíček věc zařídil tak, že na nádraží v Bašce u Frýdku čekal na něho jistý Franta Příborský, kterého podle popisu poznal. Tento ho zavedl do rodiny železničáře Pětroše, kde zůstal do večera, pak jeli taxíkem do Morány do hostince u Morise. Odtud šli na samotu patřící Josefu Motyčkovi (Morávka-Pržno, č. 29), která je několik desítek metrů od státní hranice. Zde se sešel Příborský se svojí milenkou Marií Pětrošovou, zvanou Párátko, přespali tam a 10. 5. všichni tři společně překročili státní hranici na hřebenu Beskyd, východně od Morávky, a sešli do Ligotky Kamenné v Polsku,“ píše se ve zprávě o přechodových trasách vojáků československého zpravodajského ústředí v Londýně z roku 1939.

Pětrošová získala svoji přezdívku – Párátko – zřejmě kvůli své drobné postavě. Přesto této mladé dívce muži při cestě za hranice důvěřovali. A ona je nezklamala. „Převedla desítky osob a myslím, že o dalších se ještě dozvíme,“ upozorňuje Plachá. I dnes se ještě v pamětech vojáků československé armády v zahraničí i RAF totiž objevují vzpomínky na drobnou dívku, která je v Beskydech dostala do Polska.

O síti převaděčů se ale dozvědělo gestapo. A Pětrošovou 18. srpna 1939 zatkli. Skončila ve vazbě v Moravské Ostravě, kde ji vinili z nedovolených přechodů hranic. Podle Plaché ale před nacisty hrála naivní dívku a snažila se vyvolat dojem, že má ráda dobrodružné výlety do přírody. Navíc tvrdila, že pobyt na čerstvém vzduchu jí doporučil lékař. Protože Pětrošové nemohli nic dokázat, zůstala nakonec několik týdnů ve vazbě za nelegální překročení hranic a na konci září 1939 byla opět na svobodě.

Zatkli ji, když byla těhotná. Ani přes nátlak nikoho neprozradila

Gestapo ale síť převaděčů vyšetřovalo dál. A protože se objevili noví svědci, kteří potvrdili, že přes hranici vodí vojáky také drobná dívka, ve které poznali Pětrošovou, gestapo ji znovu zatklo. K výslechu ji přivedli 27. února 1940. V té době byla v šestém měsíci těhotenství.

Nacistům tvrdila, že otěhotněla s jakýmsi Františkem Hrubým, se kterým měla krátkou známost. Podle Plaché byl ale otcem dítěte Příborský, který po jejím prvním zatčení utekl za hranice. „Podle vzpomínek Mariiných rodičů je jednoznačné, že otcem jejího dítěte byl Příborský, přestože na gestapu udávala jiné jméno. Pravděpodobně se ho snažila chránit,“ dodává historička.

I přes brutální výslechy a nátlak podle Plaché Pětrošová nikoho neprozradila. A tím popudila zvláště vyslýchajícího kriminálního tajemníka Gustava Langhanse. „V případě Pětrošové jde o českou šovinistku nejhoršího druhu. (…) Není pochyb, že se jedná o nejznámější pašeračku lidí v rajonu naší služebny. Přes opakované výslechy se ji dosud nepodařilo přimět k doznání. Naopak předváděla svou aroganci a drzost,“ popisoval Langhans ve zprávě pro brněnskou řídící úřadovnu gestapa.

Pětrošovou se proto rozhodli poslat do koncentračního tábora. V prvních letech války tam podle Plaché ale ještě těhotné ženy neposílali. „Propustili ji proto do domácí péče, ale byla pod kontrolou četníků, kteří ji hlídali. Nebyl ale důvod, aby utíkala. Možná ani netušila, co ji čeká. Do poslední chvíle podle mě s rodiči doufali, že se to podaří odvrátit,“ popisuje Plachá.

Dceru Milenu porodila Pětrošová začátkem května 1940. Sedm týdnů poté, 25. června, si pro ni gestapáci přišli potřetí. Drželi ji ve vězení v Moravské Ostravě a začátkem prosince téhož roku ji odeslali do koncentračního tábora Ravensbrück.

Ani v táboře nezapomněla na svoji dcerku. Přála si, aby jí mohla zazpívat

„Tam s ní už zacházeli jako s běžnou vězeňkyní a nebrali ohled na to, že je krátce po porodu. Byla navíc velmi oslabená, jak vyplývá z lékařské zprávy. Prošla přijímací procedurou a byla ubytována na prvním bloku, kde bydlely převážně politické vězeňkyně. Následně ji nasadili do práce v krejčovské dílně, kde se šily uniformy. Pracovalo se tam na směny a bylo to velice náročné,“ upřesňuje Plachá.

Útěchu hledala Pětrošová v přátelství s jinými vězeňkyněmi. „Z artefaktů, které se dochovaly, je zřejmé, že se spřátelila s Češkami, kterých tam v té době ještě nebylo mnoho. Například s Jožkou Jabůrkovou, politickou aktivistkou a agitátorkou. Přestože byla Marii věkově dost vzdálená – bylo jí už přes 40 let – hrál u ní asi roli soucit s jejím osudem mladé svobodné matky, která nesměla vychovávat své dítě. Jabůrková navíc pocházela z Vítkovic, ze stejného regionu jako Marie,“ vysvětluje historička.

Jabůrková dokonce pro Pětrošovou k jejím 22. narozeninám vyrobila malý sešit s vlastními pohádkami a kresbami a hadrovou panenku.