Výdaje na vědu v ČR loni vzrostly o 12,3 miliardy. Firmy dávají víc než stát

„Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj vynaloženo rekordních 35 miliard korun, což je o 3,8 miliardy více než v roce 2017,“ uvedl Martin Mana z ČSÚ. Ze zdrojů Evropské unie šlo do vědy 6,3 miliardy korun. „Od roku 2016 výdaje na výzkum a vývoj rostou v ČR rychleji než naše ekonomika,“ řekl Mana.

Podíl výdajů z podnikatelských zdrojů na HDP činil 1,12 procenta, podíl vynaložených peněz z tuzemských i zahraničních veřejných zdrojů byl 0,78 procenta.

Nejrychleji v odvětví rostou mzdové náklady, které se za posledních pět let zvýšily o dvě třetiny z 34 miliard v roce 2013 na loňských 54 miliard korun. Mzdové náklady se na výdajích na výzkum a vývoj loni podílely z 53 procent, před pěti lety to bylo 43 procent. „Naopak klesl podíl investic, a to především kvůli tomu, že pokleslo financování ze zdrojů Evropské unie,“ doplnil Mana.

Podniky investují do sebe, stát do škol

Podniky investují zejména do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje. Stát směřoval největší část peněz do vědecké činnosti na veřejných vysokých školách (15,9 miliardy) a v ústavech Akademie věd ČR (deset miliard). Podniky obdržely z domácích veřejných zdrojů 4,5 miliardy, tedy o půl miliardy více než předloni.