Vulkán zve do nitra. Procházka jednou z nejmladších sopek v Česku se brzy otevře

Současní vědci dávno zavalené štoly zmapovali a specializovaná důlní firma se je nyní snaží zpřístupnit. K závalu se chce dostat z druhé strany. „Podle prokázané geofyziky se dostaneme do místa, kde chodby byly. Je tam vidět sopečná škvára, to samé, co uvidíte na Etně,“ popsal Brož.

Vědci chtějí ve spolupráci Františkovými Lázněmi a partnery z Bavorska zpřístupnit pod vulkánem 28 metrů nových chodeb. Vznikne tak nový turistický cíl, který by se měl otevřít už na podzim.