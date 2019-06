Hackeři se probourali do NASA. Pronikli k radioteleskopům i kritickým informacím

Auditní dokument ukázal, že se hackerům podařilo zaměřit na nepovoleně připojené zařízení Raspberry Pi – přes ně pronikli k serverům JPL a z něj do širší sítě NASA. Přesně následky tohoto průniku ani jeho rozsah zatím nejsou známé, ale audit uvádí, že hackeři se dostali dokonce i do sítě radioteleskopů Deep Space Network a k mnoha dalším systémům.

Událost z loňského jara měla takový rozsah, že se Johnsonovo vesmírné středisko, které je zodpovědné za řízení kosmických letů i stanice ISS, raději rozhodlo úplně odstřihnout od sítě.

Auditní zpráva uvádí, že „zodpovědné osoby v Johnsonově vesmírném centu byly znepokojené, že by se útočníci mohli dostat do systémů, jimiž by mohli posílat škodlivé signály do vesmírných misí.“