Dospělý Američan pozře ročně padesát tisíc částí mikroplastů. Největší problém je balená voda

Problém jménem balená voda

Nejlepší data měli vědci k dispozici o vodě. Ukázalo se, že balená voda obsahuje průměrně až dvaadvacetkrát více mikroplastů než voda kohoutková. Pokud by někdo pil pouze balenou vodu, tak by se mu do těla dostalo přes 130 tisíc částic jen z tohoto zdroje. Naopak jen z kohoutkové vody by se do těla člověka dostaly za rok pouhé čtyři tisíce částic.

Věda sice zatím kvůli novosti problému neví, co se děje s mikroplasty, které člověk vdechne, ale nová studie zdůrazňuje, že většina plastů se oproti dřívějším poznatkům nevdechne, ale dostane do těla právě potravou a vodou.