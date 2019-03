Špatně sbalené proteiny jsou příčinou Alzheimerovy choroby. Lék se chystá v Anglii

Teď už vědci znají jejich složení, mechanismus vzniku i šíření v mozku. Jde o proteiny, které selžou v klíčové chvíli své existence, během přechodu z jedné formy na druhou, tedy když se z rozvětvené podoby mají složit do předem daného tvaru s jasně definovanou rolí. Když to nezvládnou, nejenže neodvedou svoji práci, ale začnou i škodit.

Klíčem k obraně proti Alzheimerově chorobě je lepší porozumění proteinům. „Proteiny dělají v našem těle skoro všechno,“ vysvětluje Dobson. Jsou to ty nejběžnější molekuly v našem těle, máme jich nějakých sto tisíc různých typů. „Bez proteinů bychom nemohli dýchat, přemýšlet, mluvit – účastní se každé biologické funkce v našem těle,“ říká vědec.

Problém s neexistujícími léky proti Alzheimerově chorobě by ovšem mohl vyřešit tým profesora Christophera Dobsona. Našel dvě slibné sloučeniny, které proteinům pomáhají se skládat správně. Na červech nebo octomilkách jim zabraly.

V Česku žije podle nejnovějších dat kolem 150 tisíc lidí s Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi, v roce 2036 jich bude víc než 300 tisíc. Roste i podíl pacientů v populaci, velmi výrazně se zvyšuje u lidí nad 80 let. Onemocnění se objevuje častěji u žen, což může být důsledek i jejich vyššího věku dožití proti mužům. Roli hrají i rizikové faktory, jako jsou deprese, dlouhodobý stres, škodliviny z vnějšího prostředí, nezdravá strava či škodlivý životní styl.

Platí to i v České republice – například údaje Všeobecné zdravotní pojišťovny říkají, že pacientů s Alzheimerovou chorobou přibylo za posledních pět let o 41 procent. V loňském roce náklady na jejich léčbu překročily 1,1 miliardy korun.

Proto se Dobsonův tým zaměřil na to, co mají všechny tyto nemoci společného – jaká je podstata těchto chorob. A daří se mu. U modelových organismů, jako jsou octomilky a hlístice, se jim už podařilo tyto problémy vyléčit. Ale k léčbě člověka je to ještě extrémně dlouhá doba, nicméně jde o cestu, která je podle profesora Dobsona velmi nadějná.

Pořad Hyde Park Civilizace můžete poslouchat i ve formě podcastů: