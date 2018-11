Floridští mravenci si zdobí domovy ukousnutými hlavami nepřátel. Možná je to chemická zbraň

Podle Smitha je hlavní příčinou vůně. Archboldi si totiž vždy vyvíjejí stejný tělesný zápach jako jejich kořist; je to podobné, jako by lev páchl jako zebra nebo kočka jako myš. Kořist nedokáže predátora rozpoznat – u mravenců, kteří se řídí tak moc chemickými signály, to platí několikanásobně víc než u savců.

Tito otrokáři se specializují vždy jen na jeden druh mravenců, takže pro archboldy může být výhodné předstírat po chemické stránce, že jsou jiným druhem. A to zrovna takovým, na kterém otrokáři nejsou schopní parazitovat.

Věda pro to sice zatím nemá explicitní důkazy, pozorování ale naznačují, že souvislost by tu mohla být. A také by to mohlo vysvětlil, proč si tito mravenci nosí do svých kolonií hlavy svých nepřátel, které si pak vystavují v chodbičkách. Mohlo by to být tím, že nějak pomocí těchto hlav získávají chemické látky, které jim umožňují, aby se mohli za cizí mravence vydávat. Nesloužily by tedy jen jako trofeje, ale spíše jak zbraně ve složité chemické válce.

Smith se chce tomuto výzkumu dále věnovat, aby pochopil, jak tyto složité mechanismy fungují.