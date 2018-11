Stačí rok amerického fotbalu na škole a na mozku je to znát, popsala studie

„Myslím, že by bylo rozumné začít se bavit o tom, v jakém věku je pro mozek nejsložitější odolávat těmto dopadům, zvlášť s přihlédnutím k popularitě sportů, jako je americký fotbal a další.“

Tato práce je jednou z prvních, které studovaly, jaký je dopad sportů na dětské mozky v kritickém období dospívání. Vyšla v odborném časopise Neurobiology of Disease. „Začíná být jasné, že opakované údery do hlavy, a to třeba i během poměrně krátké doby, mohou způsobovat poškození mozku,“ uvedl hlavní autor práce Chunlei Liu.