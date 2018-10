Dvě matky, žádný otec. Vědci poprvé stvořili savce, který má rodiče stejného pohlaví

Tato práce prozkoumala jednu z nejvážnějších otázek přírodních věd, proč je potřeba ke vzniku potomka genetická informace od otce i od matky jen u savců. U jiných zvířat to totiž nutné není. Například i u žraloků kladivounů nebo komodských varanů mohou dvě samice bez přispění samce zplodit zcela zdravé mládě.

Savci jsou výjimka – jiná zvířata otce nepotřebují

U savců tomu brání fenomén, jemuž se říká genomický imprinting. Ten spočívá v tom, že například u lidí se několik stovek genů spouští (aktivuje), jen pokud pocházejí od otce nebo od matky. V genomu jsou sice příspěvky od matky i od otce smíchané dohromady, ale tyto geny mají chemickou značku, která ukazuje, od kterého z rodičů pochází. A zdravé lidské embryo nemůže vzniknout, aniž by obsahovalo správný vzor mužského a ženského imprintingu. Pokud se tento mechanismus pokazí, jsou důsledkem závažné genetické poruchy, jako je například vzácný Angelmanův syndrom.

Čínský výzkum teď prokázal, že tento přírodní mechanismus se dá obejít. Je to sice značně složité, ale s vhodným vybavením a dostatkem času to je možné. Vědci začali tím, že získali samičí kmenové buňky. Pomocí genetického nástroje Crispr-Cas9 pak byli schopní odstranit imprinting ze tří klíčových částí DNA tak, že vystřihli z genetického kódu jediné písmenko, na které byla „nalepená“ výše popsaná chemická značka. V podstatě to znamená, že pro organismus se vše jevilo v pořádku a choval se tak, jako by dostal genetickou informaci od obou pohlaví.