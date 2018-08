Už i na Lipně. Invazivní američtí raci rychle vytlačují ty české

Rak pruhovaný je sice druh nepůvodní, ale na českém území se vyskytuje již relativně dlouho. Do Evropy se poprvé dostal v roce 1890, kdy sem byla přievezena asi stovka jedinců. Z jediné lokality v Německu se dokázal rozšířit do přírody po celé Evropě, dnes se velikost jeho populace pohybuje ve statisících.

Podle Kozáka za masivním šíření raka pruhovaného, který se do Evropy dostal v 19. století z východního pobřeží USA, stojí několik faktorů. „Jedná se o stále se opakující problém neodborného vysazování raků, šíření prostřednictvím rybářského hospodaření, k tomu samozřejmě přispívají i extrémní teploty, a tím se invazivní raci šíří. Je to problém celé České republiky,“ uvedl Kozák.

Na území dnešní České republiky se dostal přibližně v šedesátých letech dvacátého století. Už roku 1980 ho vědci objevili v Labi, kde je v současné době velmi rozšířen. Není to ale jediný druh nepůvodního raka, který nyní ohrožuje původní evropské druhy.

Další druh invazivního raka, raka signálního, se z Ameriky do Evropy dostal na přelomu roku 1959–1960, konkrétně do Švédska. Lidé se tehdy na základě špatných znalostí domnívali, že by jeho importem mohli pomoci evropské populaci raků postižené račím morem. I on se ale nakonec stal jejich zhoubou – přenáší na ně mor, vůči kterému je imunní. Navíc lépe odolává znečištění vody i jejím vyšším teplotám, má tedy vlastnosti, které ho předurčují k tomu, aby původní druh vytlačil.