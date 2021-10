Postoloprty koupily chátrající zámek, plánují v něm bydlení pro seniory i kanceláře úředníků

Do roku 1945 patřil zámek rodu Schwarzenbergů, poté ho převzal stát a používal jako knihovnický depozitář. V roce 2004 objekt koupila italská společnost a dlouhé roky se o něj vedl restituční spor. Nároky dědičky hlubocké větve Schwarzenbergů soudy v roce 2015 zamítly. Právě tím, že se o zámek vede restituční spor, italští majitelé vysvětlovali, proč otálejí s opravami.

Město zámek koupilo za 13,2 milionu korun, což je sice značná část provozního rozpočtu Postoloprt, jako cena za zámek to ale není vysoká položka. „Dramatické bude to další období a investice, které budeme muset do zámku vložit,“ myslí si starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (Trikolora).

Jako hlavní důvod pro koupi uvádí vůli občanů města. „Zámecká zahrada je v našem majetku, takže jsem chtěl oba objekty scelit. Je to dominanta města a v příštím roce bychom rádi zrekonstruovali náměstí, takže nám to zapadá do naší strategie,“ vysvětluje starosta další důvody koupě.

Nejdřív by chtěl Pištora opravit střechu zámku. Cenu odhaduje v desítkách milionů korun. V budoucnu by město rádo zámek využívalo pro kulturní akce, na bydlení pro seniory nebo třeba jako sídlo části městských úředníků.