Ústecký kraj si chce vzít další úvěr ve výši 1,5 miliardy, důvodem jsou především nákupy nemocnic

„Převzali jsme Lužickou nemocnici v Rumburku, kde se plánuje orientačně investovat během pěti let 500 až 700 milionů korun, které zde budou potřeba, aby se dostala na úroveň nemocnic Krajské zdravotní. Jsou před námi rekonstrukce některých škol. Je před námi rekonstrukce mostu v Roudnici,“ vyjmenoval hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM), na co mají peníze z úvěru jít.

Půjčka na poslení chvíli

Pro nový úvěr zvedlo ruku 40 krajských zastupitelů, pět se jich zdrželo hlasování. Mezi nimi byl také opoziční zastupitel a primátor Teplic Hynek Hanza (ODS). Kritizoval, že jde o několikátý úvěr za téměř uplynulé volební období.

„Kraj by měl umět vygenerovat úspory, potom si půjčovat,“ řekl. I s úvěry, za které kraj ručí, se dlužná částka podle něj vyšplhá na šest miliard korun. Navíc kritizoval, že by měla o otevření úvěru rozhodovat nová koalice, která vzejde z říjnových voleb. „Tam je podepsáno programové prohlášení a tam by měla jasně koalice říct, co vlastně chce dělat, a ne na posledním zastupitelstvu šoupnout 1,5 miliardy (korun) do minusu a on to zaplatí někdo po nás,“ dodal Hanza.