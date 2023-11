Nepřítel na levém břehu Dněpru neformuje síly k protiútokům, hlásí mluvčí Bratčuk

K dispozici mají mimo jiné i drony - a to jak pozorovací pro zaměřování cílů pro dělostřelectvo na pravém břehu řeky, tak podomácku vyrobené kamikadze drony, které mohou naletět na vozidlo nepřítele a vyhodit ho do vzduchu.

Ruská armáda navíc nedávno začala používat takzvané klouzavé bomby, což umožnilo jejímu letectvu zasáhnout předmostí naváděnými bombami, aniž by se dostalo do dosahu ukrajinských raket protivzdušné obrany na druhé straně řeky.

Problémem Rusů je i terén, protože v oblasti je jen málo silnic, na nichž je možné řídit obrněná vozidla směrem k předmostím. Ukrajinci to vědí a podle zdrojů Kyiv Independent, které nelze nezávisle ověřit, jsou pěší hlídky námořní pěchoty v dosahu až osmi kilometrů od předmostí. To znamená, že jakákoli síla jedoucí po nedaleké hlavní silnici M-14 může být přepadena.

„Jedním z nich je ničení velitelských sídel a logistických tras Rusů, kteří zde jsou,“ pokračoval mluvčí Ukrajinské dobrovolnické armády Jih s tím, že aktuálně nevidí, že by nepřítel na levém břehu formoval síly k protiútokům. To potvrzují i informace deníku The Kyiv Independent .

Ukrajinci mají zjevně dost malých člunů a trajektů, aby mohli podporovat několik stovek pěšáků na levém břehu Dněpru. Pokud ale chtějí vzdorovat Rusům ještě více, potřebovali by vybudovat pontonový most - k rozmístění tanků a dělostřelectva.

V případě, že by se ale ozbrojeným silám Ukrajiny nepodařilo udržet letectvo nepřítele v dostatečné vzdálenosti, byl by pontonový most snadno rozpoznatelným cílem a s vynaložením patřičného úsilí by byl téměř jistě zasažen.

Pontony i z České republiky

Pokud jde o přemostění, Ukrajinci čelí další komplikaci i v tom, že všechny jejich nejlepší tanky – britský Challenger 2, německý Leopard 2 a americký M1A2 Abrams – jsou příliš těžké na to, aby mohly použít sovětské pontonové mosty provozované ukrajinskou armádou.

Podle nezávislých zdrojů citovaných Kyiv Independent nicméně Ukrajinci obdrželi pontony standardu NATO z České republiky, Německa a Francie. List odhaduje, že Ukrajinci mají pravděpodobně dostatek pontonů podle standardu NATO, aby postavili jeden most schopný převézt jejich nejlepší tanky přes Dněpr. Pokud by však byl most zničen, jeho oprava by pravděpodobně trvala měsíce.

Zároveň je ale nutné dodat, že ukrajinské dělostřelectvo podle informací The Kyiv Independent předčí v dosahu to ruské o pět až osm kilometrů díky západním dodávkám 155mm polních houfnic.

Zásoby munice jsou sice omezené, ale dá se říci, že pokud by se ruské dělostřelectvo dostalo dostatečně blízko a zasáhlo ukrajinskou námořní pěchotu, muselo by se dostat do dosahu ukrajinského dělostřelectva, které je přesnější. Ukrajinské dělostřelectvo by proto časem, za předpokladu dostatku munice, mělo ovládnout terén kolem předmostí.