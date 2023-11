Vyjednávání o propuštění rukojmí pokročila, tvrdí izraelská média

Podle televizí by Palestinci během tří až pětidenní přestávky v bojích postupně propustili padesát až sto rukojmích. Izrael by zase ze svých vězení propustil palestinské ženy a mladistvé. Zvážil by také, že umožní dodávky pohonných hmot do Gazy, které akutně potřebují například tamní nemocnice. Zároveň by si ale ponechal právo pokračovat v bojových operacích po výměně zadržovaných.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu možnou dohodu nechtěl komentovat. „Až budeme moci říci něco konkrétního, budeme rodiny (unesených) informovat a předložíme věc vládě,“ konstatoval. „Do té doby by bylo nejlepší mlčet,“ míní.

Teroristé z Hamásu a další ozbrojené skupiny v Gaze od útoku na Izrael ze 7. října zadržují kolem 240 rukojmích. Za to, aby se izraelská vláda více zaměřila na jejich propuštění, v sobotu v Izraeli demonstrovaly desítky tisíc lidí.

Evakuujeme nemluvňata z nemocnice, řekl mluvčí izraelské armády

Izrael už více než měsíc v Gaze, kde na území menším než Praha žije na 2,3 milionu Palestinců, vede masivní vojenskou kampaň, při níž podle palestinských úřadů ovládaných teroristy z Hamásu zemřelo přes jedenáct tisíc lidí, převážně civilistů. Tyto statistiky nelze bezprostředně ověřit. Jeruzalém reaguje na útok Hamásu, při němž teroristé na izraelské půdě zavraždili na dvanáct set lidí, taktéž hlavně civilistů.