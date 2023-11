Hamás ztratil kontrolu nad severní Gazou, tvrdí Izrael. Netanjahu popřel vyjednávání o rukojmích

Izrael opakovaně apeluje na obyvatele Pásma Gazy, aby se přesunuli na jih oblasti, protože na severu jsou boje nejprudší. Středeční nápor civilistů byl podle izraelského ministerstva obrany tak veliký, že koridory musely být otevřeny až do 15:00 místního času (14:00 SEČ), tedy o hodinu déle, než bylo původně přislíbeno.

Přechod Rafáh velmi omezeně slouží k dopravě humanitární pomoci do Pásma Gazy a k odchodu cizinců a raněných opačným směrem. Spojené státy očekávají, že přechod bude otevírán „v pravidelných intervalech“, aby do oblasti mohla proudit pomoc, uvedl Patel.

Z Pásma Gazy pokračuje odliv civilního obyvatelstva. Jedna z největších tepen – hraniční přechod do Egypta Rafáh – byl však kvůli blíže neupřesněným bezpečnostním okolnostem uzavřen. Informoval o tom mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Mimo své domovy – ale uvězněni v Gaze – jsou už dvě třetiny z více než dvou milionů Palestinců. Přes jediný přechod se do Egypta dostanou stále jen ti s dvojím občanstvím. Dodávky pomoci opačným směrem podle zástupců OSN nestačí. „Je moře věcí, které Gaza potřebuje. A dostává z toho jen pověstnou kapku,“ přiblížil Dominic Allen, zástupce Populačního fondu OSN.

„Chci vyvrátit všechny plané fámy, které k nám přicházejí ze všech stran, a jasně zopakovat jednu věc: bez propuštění našich rukojmí nebude žádné příměří. Vše ostatní je malicherné,“ reagoval šéf izraelské vlády Netanjahu. Mluvčí armády později doplnil, že jednání o příměří není na pořadu dne, ale humanitární pauzy mohou být součástí jednání, píše deník The Times of Israel (ToI).

Izraelci i mezinárodní organizace se od útoku Hamásu snaží o osvobození rukojmí, mezi nimiž je i řada cizinců. Agentura AFP přišla během dne se zjištěním, že obě strany konfliktu vyjednávají pomocí prostředníků o osvobození dvanácti lidí, které zadržují teroristé v Pásmu Gazy. Mezi nimi má být i šest Američanů. Výměnou má nastat třídenní pauza v bojích. Agentuře to sdělil zdroj blízký Hamásu.

Do Pásma Gazy za posledních 24 hodin vjelo osmdesát kamionů s humanitární pomocí, uvedl mluvčí Bílého domu pro bezpečnost John Kirby. Z Pásma podle něj dosud odešlo zhruba čtyři sta Američanů a dalších zhruba pět až šest stovek, při započtení rodinných příslušníků, v Pásmu Gazy zůstává, citovala Kirbyho agentura Reuters.

O vyjednávání o příměří informovala i agentura Reuters, podle které je zapojen Katar a jedná se o pauze „na jeden či dva dny“ výměnou za „deset až patnáct rukojmí“.

Podle ToI je blízko uzavření dohody o humanitární pauze a výměně zajatců a rukojmí také Káhira. Podle ToI o tom informoval egyptský polooficiální deník al-Achbár. Právě do Egypta vede v současnosti jediná cesta z Pásma Gazy, kterou nemá ve správě Izrael.

Prostředníky mohou být jen Egypt a Katar, soudí komentátor

„Myslím, že jednání o propuštění rukojmí nebo části rukojmí probíhají kontinuálně, prakticky od 7. října,“ uvedl ve vysílání ČT komentátor Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. „V podstatě je to jenom prostřednictvím dvou zemí – Egypta a Kataru. To jsou jediné dva státy, které mají přístup k Hamásu a mohou na něj nějakým způsobem tlačit,“ podotknul.

Tlak nemohou prý vyvíjet ani Turecko, Izrael, Spojené státy, potažmo Saúdská Arábie. „Samozřejmě tyto státy mají vlastní zájmy, které sledují, tak jako Hamás sleduje své vlastní zájmy, třeba oddalování nějakých kroků,“ upřesnil Fingerland. Na věc podle něj tlačí Spojené státy, i s ohledem na možné propuštění jejich občanů.