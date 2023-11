Přežila holocaust a komiks vypráví její příběh Francii v době antisemitské vlny

Jak porozumět historii

Kniha má velký úspěch a v muzeu Shoa na pařížském předměstí se k ní navíc rozhodli uspořádat výstavu, kam přišla řada mladých lidí. „Je příjemnější snažit se porozumět historii jinak než ve škole. Pro děti je to srozumitelnější,“ řekla studentka střední školy Tamara.

Mladší generaci pomáhá kniha porozumět v širším kontextu i mezinárodní situaci. „Je pravda, že po teroristickém útoku v Izraeli může otevřít oči,“ soudí studentka střední školy Tesir.

Vlna antisemitských projevů ve Francii

Ve Francii zaznamenali po izraelské odpovědi už na osm stovek antisemitských projevů a mnoho Židů se necítí v zemi bezpečně. Podle autorů knihy je nutné i dnes připomínat to, co se dělo za druhé světové války. Jakoukoliv formou.

Samotná hlavní hrdinka knihy Sbohem Birkenau první nabídku na vydání vzpomínek odmítla. Komiks jí nepřipadal důstojný. „Je to něco směšného, co má lidi pobavit. Když jsem se dozvěděla o plánu vyprávět můj příběh tímto způsobem, nelíbilo se mi to,“ řekla Kolinka. Potom však změnila názor. S mladou ilustrátorkou začala spolupracovat a pro ni samou bylo překvapením, když viděla těžké období svého života z odstupu a plné barev. Jako by četla jiný příběh.