Meta čelí žalobě kvůli zdraví dětí

Na společnost Meta Marka Zuckerberga se sype z nejvyšších míst v USA jedno obvinění za druhým. Žalobu na společnost podalo nebo se chystá podat ve dvou nezávislých případech 41 států a hlavní město Washington. Podle nich Meta vydělává na dětech.

„Shodujeme se na tom, že to, co dělá Meta, je protizákonné a špatné. Že to poškozuje zdraví našich dětí. A že proti tomu musíme postupovat společně,“ uvedl vrchní žalobce státu Kalifornie Rob Bonta.

Státy tvrdí, že Meta záměrně využívá mechanismů, které mají u dětí zvyšovat závislost na Facebooku a Instagramu. Využívané nástroje pak mají narušovat jejich psychiku.

„Děti jsou vystavovány obrázkům a slovům, které zhoršují řadu zdravotních a sociálních problémů. Včetně vnímání svého těla, poruchy přijmu potravy, úzkosti, osamělosti, deprese a závisti,“ vyjmenoval vrchní žalobce státu New Jersey Matt Platkin.