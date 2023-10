Izolace Ruska pokračuje. Křeslo v Radě OSN pro lidská práva zpátky nedostane

Rusko dostalo 83 hlasů, ale pro Albánii hlasovalo 123 ze 193 členských států OSN a pro Bulharsko 160 zemí.

Hlasování bylo podle Reuters vnímáno jako klíčový test úsilí Západu držet Moskvu v diplomatické izolaci kvůli její invazi na Ukrajinu. O dvě volná křesla v regionální skupině východní Evropy usilovaly právě Rusko, Albánie a Bulharsko.

Rusko před hlasováním slibovalo, že najde „adekvátní řešení pro otázky lidských práv“, a snaží se zabránit tomu, aby se Rada stala „nástrojem, který slouží politické vůli jedné skupiny zemí“, což je narážka na Západ.

Zpráva, kterou letos v září vypracovaly tři organizace – UN Watch, Human Rights Foundation (HRF) a Centrum Raoula Wallenberga pro lidská práva – však dospěla k závěru, že Rusko není způsobilé být členem UNHRC.

„Opětovné zvolení Ruska do Rady nyní, kdy jeho válka na Ukrajině stále pokračuje, by bylo kontraproduktivní pro lidská práva a vyslalo by signál, že OSN to s vyvozením odpovědnosti Ruska za jeho zločiny na Ukrajině nemyslí vážně,“ uvádí se ve zprávě.

Důkazy o válečných zločinech

Předseda vyšetřovací komise OSN uvedl, že má důkazy o válečných zločinech včetně mučení, znásilňování a útoků na civilisty. Ruští vojáci podle něj mučili své ukrajinské oběti na okupovaných územích sousední země tak brutálně, že některé z nich umučili k smrti.

Členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva bylo pozastaveno v dubnu 2022; pro bylo 93 členů VS OSN, 24 bylo proti a 58 se zdrželo hlasování. Rusko ze ztráty svého členství obviňuje „Spojené státy a jejich spojence“.

Rada OSN pro lidská práva sídlí v Ženevě a má 47 členů, z nichž každý je volen na tříleté období. Do hlasování se v úterý zapojilo všech 193 členů Valného shromáždění OSN v New Yorku.