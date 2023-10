Pellegrini nevyloučil jednání o vládě s liberály. Čaputové slíbil zodpovědný přístup

Pellegrini po setkání s prezidentkou prohlásil, že pokud nevyjde první varianta, tedy koalice jednání s vítězným Smerem, v předsednictví Hlasu bude podpora i pro druhou možnost.

„Nepřijali jsme na stranické úrovni zásadní rozhodnutí, že jen jedna volební koalice je pro nás přípustná a druhá ne,“ zdůraznil šéf Hlasu. Po volbách se ještě s Ficem nesetkal, zato už neformálně hovořil s předsedou hnutí Progresívne Slovensko Michalem Šimečkou.

Stabilita prioritou

Druhá varianta s liberály podle Pellegriniho nastane, když „nebudeme spokojeni s kvalitou vlády“. Podmínkou bude také garance stability poslaneckých klubů. Narážel tak zjevně na to, že v klubu nacionalistické SNS, která by rovněž měla figurovat v koalici s Ficem, je jen jeden její člen – Andrej Danko. Podmínkou Hlasu také podle Pellegriniho je, aby vznikla vláda, při které by lidé neodcházeli ze Slovenska.

Pellegrini po setkání s Čaputovou slíbil, že pro vytvoření vlády udělá vše. „Určitě nebudu dělat nic takového, co by nás dovedlo do patu a předčasných voleb,“ konstatoval bývalý politik Smeru.

I když Hlas vstoupí do jedné z možných koalic, může ji podle předsedy strany kdykoli opustit a vstoupit do druhé sestavy, pokud by došlo k porušení podmínek Hlasu. To podle Pellegriniho umožňuje složit vládu na půdě současného parlamentu bez předčasných voleb.