Potíže realitních gigantů v Číně se přelévají do obav o tamní ekonomiku. Peking povzbuzuje k nákupům

Evergrande je nejzadluženější developerskou společností světa, v dluzích se ale netopí sama. Další čínský gigant, Country Garden, vykázal půlroční ztrátu ve výši 6,75 miliardy dolarů. Za byty od něj zaplatil a stále na ně marně čeká milion klientů. Důvěra v realitní trh se otřásá a zájem zákazníků padá stejně jako akcie developerů.

Peking se snaží, aby se informace o problémech developerů do médií nedostávaly, a povzbuzuje zájemce k dalším nákupům.

„Realitní krize není bez rizik pro celé čínské hospodářství. Abychom to zasadili do kontextu – dluh Evergrande je asi 300 miliard dolarů, což je více než HDP celé České republiky,“ upozorňuje sinolog z projektu Sinopsis David Gardáš. „Realitní odvětví představuje zhruba čtvrtinu čínského hospodářství. A současně zhruba sedmdesát procent bohatství Číňanů je uloženo právě v nemovitostech. Takže jakékoliv problémy se musí zákonitě projevit i v celkovém hospodářství,“ dodává.

Svět se obávat nemusí, tvrdí ekonomové

Ekonomové tvrdí, že i kdyby největší developeři padli, otřes by se nepřenesl za hranice Číny. „Současné problémy jsou spojené hlavně s nedůvěrou v trh v Číně a investory. A to jsou hlavně domácí instituce, nejde o zahraniční investory. Nehrozí proto, že by došlo k nekontrolovatelnému šíření,“ ujišťuje profesor ekonomie na Singapurské státní univerzitě Kwan Ok Lee.

Přesto ale jde o ohrožení druhé největší ekonomiky světa. Nejcitelněji by tak otřes mohly pocítit podniky a státy, které svůj byznys mají na Čínu navázaný.