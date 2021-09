Čínský obr Evergrande, který se topí v dluzích, přiznal pochybení šesti vedoucích pracovníků

Od začátku roku hodnota akcií skupiny klesla o tři čtvrtiny a několik ratingových agentur v poslední době snížilo Evergrande úvěrový rating. Varovaly také před hrozbou platební neschopnosti.

Samotná firma tvrdí, že spekulace o hrozícím bankrotu jsou lživé. „Společnost se skutečně potýká s nebývalými obtížemi, ale je odhodlána udělat vše, aby obnovila provoz a chránila práva zákazníků,“ uvedla Evergrande pro agenturu Reuters.

Analytici očekávají, že zasáhne stát

Analytici očekávají, že nakonec dojde k intervenci státu a společnost nezkrachuje. Dopad eventuálního bankrotu by totiž byl tak veliký, že by otřásl celou ekonomikou a mohl by ovlivnit i tu světovou, poznamenala v pátek zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová. Dodala také, že analytici nepovažují za pravděpodobné, že společnost bude schopná veškeré dluhy splatit, takže firmu bude potřeba restrukturalizovat.

Čínské ministerstvo bydlení a rozvoje venkova tento týden už také svolalo poradu s bankami, na které jim sdělilo, že Evergrande neuhradí splátku dluhu plánovanou na 20. září. Firma ale s bankami nadále jedná o možnosti odkladu splátek či refinancování některých úvěrů, sdělily zdroje, které chtěly zůstat v anonymitě, protože jednání mají soukromou povahu.