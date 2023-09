Sedmero republikánů se přelo o pozornost v druhé debatě. Trump ji opět ignoroval

Republikánští uchazeči o nominaci pro prezidentské volby se střetli v druhé televizní debatě. Trump, který má ve straně jasně nejvyšší preference, se nezúčastnil a vyrazil do Michiganu. Bývalého šéfa za to kritizoval floridský guvernér Ron DeSantis i bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, jenž Trumpa obvinil z toho, že se bál dorazit. Výtky mířily v debatě, která se točila mimo jiné kolem imigrace, ekonomiky či zdravotnictví, také na nynějšího prezidenta Joea Bidena.