Zemřel italský exprezident Napolitano, „král Giorgio“

Ve věku 98 let zemřel v pátek večer v Římě bývalý italský prezident Giorgio Napolitano. Píše to agentura ANSA. Napolitano vedl Itálii v letech 2006 až 2015, tedy i v komplikovaném období finanční krize. Byl první italskou hlavou státu, kterou parlament zvolil dvakrát, a také prvním bývalým členem Italské komunistické strany, jenž se dostal do nejvyšší politické funkce.