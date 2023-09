Z ukrajinského Čornomorsku vyplula loď s pšenicí, poprvé od krachu obilných dohod

„Loď Resiliant Africa převážející tři tisíce tun pšenice opustila přístav Čornomorsk a míří k Bosporu. Jedná se o první ze dvou plavidel, která minulý týden vplula do města dočasným koridorem pro civilní plavidla zřízeným ukrajinským námořnictvem,“ uvedl v příspěvku na sociální síti Facebook ministr infrastruktury Kubrakov.

Ukrajina minulý měsíc vyhlásila „humanitární koridor“ v Černém moři, aby uvolnila lodě uvázlé ve svých přístavech po začátku ruské plnohodnotné invaze v únoru 2022. Chce tak obejít faktickou blokádu ze strany útočníků, které Ukrajina čelí po odstoupení Moskvy od dohody umožňující Kyjevu vyvážet obilí.

Velkoobjemové lodě Resilient Africa a Aroyat, plující pod vlajkou Palau, zakotvily v Čornomorsku během soboty. Měly přitom odplout po naložení téměř dvaceti tisíc tun pšenice pro Afriku a Asii. Loď Aroyat podle Kubrakova stále kotví v Čornomorsku a je nakládána pšenicí pro Egypt.

Rusko útočí na vývozní infrastrukturu

Ruská invaze zastavila vývoz ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře. Dohody z loňského června podepsané pod záštitou Turecka a OSN umožňovaly vyvážet obilí a další zemědělské produkty i přes ruskou námořní blokádu.

Když Rusko od obilných dohod odstoupilo, Kyjev zřídil vlastní koridor. Od poloviny srpna skrze něj z ukrajinských přístavů vyplulo pět z celkem desítek lodí, které válka uvěznila v pobřežních městech Čornomorsk, Oděsa a Južne.

Moskva po odstoupení od dohody pravidelně podniká vzdušné útoky na ukrajinskou infrastrukturu pro vývoz obilí. Varovala také, že všechny lodě mířící do tamních vod bude považovat za plavidla, která by mohla vézt zbraně. V polovině srpna pak ruské námořnictvo vyslalo varovné výstřely k nákladní lodi Sukra Okan. Ta přitom plula do Izmajilu, což je ukrajinský přístav na Dunaji. Na plavidlo se pak nalodili vojáci, kteří podle ruských úřadů kontrolovali, zda loď neveze zbraně.