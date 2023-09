Polsko posiluje armádu. Do teritoriální obrany chce zacvičit tisíce civilistů

Polsko chce do dvanácti let vycvičit až padesát tisíc civilistů, kteří by sloužili v teritoriální obraně. Sbor zapadá do plánu vybudovat armádu o síle 300 tisíc lidí. Teď je vojsko sousední země poloviční. Podle kritiků ale tato ambice neodpovídá možnostem země.