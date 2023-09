Favoritem slovenských voleb zůstává Ficův Smer-SD, náskok se ale postupně ztenčuje

Smer-SD podpořilo v srpnovém průzkumu dvacet procent voličů, PS patnáct procent. Třetí místo patří aktuálně stejně jako v minulých průzkumech straně Hlas-SD dalšího expremiéra a někdejšího Ficova spojence Petera Pellegriniho, kterou podobně jako minule i nyní podporuje 14,6 procenta voličů. Právě to, zda se po volbách spojí s Ficem či bude ochoten podpořit PS, může být podle některých komentátorů klíčové pro budoucí směřování země.

Hnutí Republika, které podobně jako Smer-SD odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu, by podle průzkumu získalo osm procent hlasů. Další možný Ficův spojenec, Slovenská národná strana, má nyní podporu 6,4 procenta voličů. Konzervativní Kresťanskodemokratické hnutie by získalo 6,2 procenta hlasů a liberální Sloboda a Solidarita (SaS) by s 5,1 procenta byla těsně nad prahem vstupu do parlamentu. Obě tyto strany jsou považovány spíše za spojence PS.