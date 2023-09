Zelenskyj navštíví USA. Kongres řeší obří vojenský balíček, republikáni varují před „bezbřehými výdaji“

video Horizont ČT24: Zelenskyj zamíří do Ameriky, vojenská podpora USA je pro Kyjev klíčová

Na svou první zahraniční cestu od rozpoutání plošné ruské agrese jel ukrajinský prezident vloni v prosinci právě do Spojených států. V Kongresu tehdy prohlásil, že americká pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie.

Kongres nyní projednává další vojenskou a humanitární pomoc Kyjevu za 24 miliard dolarů. Děje se to pod tlakem, jelikož do konce září musí zákonodárci najít shodu pro fungování vlády po 30. září.

Rakety s kazetovou municí na obzoru

Podle amerických médií je po dodávce střel s ochuzeným uranem vláda blízko také schválení dodávek střel a raket upravených pro kontroverzní kazetovou munici. Ukrajinská vláda hlásí, že na frontách denně vypálí pět až šest tisíc nábojů, ale potřebuje jich deset tisíc. Ze strany Rusů čelí až 40 tisícům střel denně.

Zvýšení výroby v USA a Evropě ale nestačí. „Poskytneme jim kazetovou munici, alternativou ke kazetové munici je to, že by neměli dostatek nábojů,“ upozornil bezpečnostní poradce americké vlády Jake Sullivan.

Stále větší počet republikánů také volá po větším dohledu nad tím, jak Ukrajinci americkou pomoc využívají. Dostali už ji za 44 miliard dolarů. Generální inspekce Pentagonu proto v Kyjevě vůbec poprvé ustavuje kontrolní tým, který to bude monitorovat. Působit bude při americkém velvyslanectví.

„Jde o standardní proces a to, že to doteď nebylo, je spíše anomálie. Tým bude zjišťovat, jak Ukrajinci zacházejí se zbraněmi, zajímat je bude targeting, tedy systém stanovování cílů. Američané chtějí vědět, jestli jsou jejich technologie chráněné,“ uvedl v Horizontu ČT24 bývalý velitel Výcvikového centra spojeneckých sil NATO Pavel Macko.

„Je to velká válka, neexistují žádné zázračné zbraně. Celkově je kvalita západních systémů vyšší, množství ale není tak velké a neznamená to, že jen zbraně rozhodnou. To, že (Ukrajinci) odolali ruskému tlaku, je o vůli nejen vojáků, ale celého národa. Zkrátka potřebují personál, zbraně i další okolnosti, aby byli v konfliktu úspěšní,“ poznamenal Macko.