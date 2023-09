Evropskou komisi opustili tři členové. Jourová povýšila, spekuluje se o ambicích von der Leyenové

Jourová povýší. Bude krotit umělou inteligenci

Timmermans odpovědný za Green Deal a Vestagerová dohlížející na hospodářskou soutěž byly vlivné postavy bruselské scény. Jejich agendu zčásti převezmou kolegové. Povýší i Věra Jourová –⁠ bude řešit nová pravidla pro velké internetové firmy nebo umělou inteligenci.

„Mám mít na starost jednání s Čínou, se Spojenými státy. V rámci G7 budu zastupovat Evropskou unii. Nesmí být Komise oslabená, protože toho máme ještě spoustu k dotažení,“ říká Jourová.

Přijdou noví náhradníci

Příslušné země zároveň stavy doplní. Náhradník za Timmermanse už vzbudil kritiku. Nizozemský exministr Wopke Hoekstra býval zaměstnancem ropné společnosti Shell. Levicoví europoslanci se obávají, že Unie v zelené politice zpomalí.

Odpověď na tu nejdůležitější personální otázku ale stále nezazněla, uvedl zpravodaj ČT v Bruselu Petr Obrovský. Ursula von der Leyenová z čela Komise nejen že neodchází, ale může chtít další pětiletý mandát. „Šanci by nejspíš měla,“ dodává Obrovský.

Čekání na von der Leyenovou

„Možná nevíte, co je to Evropská komise nebo co dělá, ale všichni víte, kdo je předsedkyně Evropské komise. Je to bezpochyby díky jejím vůdčím schopnostem,“ uvedla analytička Centre for European Reform Camino Mortera-Martínezová,

Šéfka Komise se k tomu zatím nevyjádřila. Změnit se to ale podle zpravodaje ČT může už ve středu, kdy bude mít von der Leyenová výroční projev v europarlamentu.