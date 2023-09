Sami jsme si největším nepřítelem, lekce z 11. září jsme promarnili, říká Petr Kolář

Jedenáctého září 2001 byl Kolář v Irsku, kde působil jako velvyslanec. Vzpomíná na recepci na ambasádě, kterou navzdory dění za oceánem nezrušil. „Na začátku jsme měli minutu ticha a pak jsme samozřejmě mluvili jenom o tom, co se stalo, co to znamená, co to bude znamenat. Původní strach vystřídala obrovská energie, touha se nepoddat,“ vybavuje si.

V takovém duchu se podle Koláře nesla i komunikace kolem reakce na teroristické útoky: „Byla plná emocí, strašně vyjadřovala sílu, odhodlání ukázat, že ať už za tím stojí kdokoliv, takhle si na nás nepřijde.“ Vlnu solidarity diplomat přirovnává k pocitům z listopadu 1989. „Potom samozřejmě život přinášel spoustu zkušeností, které ukazovaly, že tu lekci jsme trošku prošustrovali,“ domnívá se Kolář.

Projevuje se to prý i nyní v situaci kolem ruské invaze na Ukrajinu. „Ukrajinci se oprávněně, myslím si, obávají toho, že ne že oni nevydrží, ale že my nevydržíme je podporovat. Únava z konfliktu a z války, touha po jistotách, klidu, abychom už zase měli ten svůj pohodlný svět, kde nás nic neohrožuje a kde si můžeme už jenom užívat trvalý růst, je prostě něco, co západní civilizaci ohrožuje mnohem víc než hrozby vnější,“ je přesvědčen bývalý velvyslanec v USA.